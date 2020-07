A China importou 11,93 milhões de barris de petróleo por dia em Junho, mais 25,4 por cento do que em igual período de 2019 e um novo recorde mensal, referiu a OilX Research.

Numa análise de mercado citada pelo Oil Price, a OilX Research sublinha que o volume de importações de petróleo pela China em Junho subiu também 7,4 por cento em relação a Maio, à medida que a economia chinesa recupera após a pandemia de Covid-19.

Segundo o portal noticioso especializado, a China comprou em Junho mais petróleo ao Brasil (mais 45 mil barris por dia do que em Maio) e a Angola (mais 309 mil barris por dia), com menos petróleo a vir da Arábia Saudita e do Irão.

Os preços favoráveis aos importadores criaram um engarrafamento de petroleiros nos portos do Mar Amarelo, com cerca de 40 milhões de barris à espera de desembarque, muito acima dos 1,8 milhões registados em Março.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/brazil-angola-take-bigger-share-of-chinese-oil-market/?lang=pt