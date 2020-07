A gigante tecnológica chinesa Huawei Technologies Co. Ltd. está a ajudar as maiores operadoras de telecomunicações do Brasil na preparação para um leilão do espectro para o 5G, a quinta geração de telecomunicações.

O Director de Cibersegurança e Soluções da Huawei, Marcelo Motta, disse à agência noticiosa Reuters que a Huawei procedeu a testes bem-sucedidos do 5G com as operadoras brasileiras e está a ajudá-las a modernizar as suas infra-estruturas.

O executivo disse, numa entrevista realizada na segunda-feira, que a Huawei tem software preparado para introduzir o 5G no Brasil usando o espectro existente, e que pode usar equipamento para alargar o serviço a novas frequências.

Segundo a Reuters, a Huawei tem planos para fabricar esta nova tecnologia numa das duas fábricas que a empresa chinesa opera no Brasil.

O confinamento imposto no Brasil devido à Covid-19 aumentou a procura por produtos e serviços da Huawei, com o tráfego de rede no país a aumentar cerca de 50 por cento, disse Marcelo Motta.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/huawei-helping-wireless-telcos-in-brazil-prepare-for-5g/?lang=pt