O Bison Bank anunciou que se tornou o único banco português aprovado pela filial do Reino Unido do banco chinês China Construction Bank Corp para negociar no mercado ‘offshore’ de renmimbi (RMB).

Num comunicado, o Bison Bank, detido por capitais chineses, disse esperar um aumento do volume de negócios, uma vez que os clientes do banco terão a partir de agora acesso a produtos financeiros em renmimbi.

O Presidente do Bison Bank, Bian Fang, sublinhou no comunicado, divulgado na terça-feira, que os produtos ‘offshore’ na moeda chinesa são “uma oportunidade de negócio em crescimento”.

O volume de emissões obrigacionistas aumentou 29,7 por cento na primeira metade deste ano, atingindo 74,6 mil milhões de renmimbi (US$10,7 milhões), disse o executivo, citando dados da agência noticiosa financeira Bloomberg.

O Bison Bank quer expandir os negócios do banco na Ásia para disponibilizar “uma gama completa” de serviços financeiros aos clientes, acrescentou Bian Fang.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/bison-bank-enters-offshore-renminbi-market/?lang=pt