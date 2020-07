A China importou 11,16 milhões de toneladas de soja em Junho, mais 71 por cento do que em igual mês do ano passado, revelou na terça-feira a Administração Geral das Alfândegas da China.

Segundo a Reuters, o novo recorde mensal deveu-se à chegada aos portos chineses de grandes quantidades de soja vinda do Brasil, onde a melhoria das condições climatéricas permitiu uma recuperação da actividade portuária a partir de Março.

Xie Huilan, Analista da consultora agrícola Cofeed, disse à agência noticiosa que a subida das importações chinesas se deve ao preço baixo da soja brasileira e às atractivas margens de lucro do respectivo processamento por empresas chinesas.

Monica Tu, Analista da consultora agrícola Shanghai JC Intelligence Co Ltd, disse à Reuters que as importações chinesas de soja devem permanecer em alta este mês, atingindo 10 milhões de toneladas, com a maioria a vir do Brasil.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/brazilian-prices-impel-chinese-soybean-imports-to-new-record/?lang=pt