A Câmara do Comércio Portugal-China PME (CCPC-PME) assinou recentemente um protocolo de cooperação com a Associação Empresarial de Resende (AER) para apoiar o desenvolvimento daquele concelho, no norte de Portugal.

A AER sublinhou em comunicado que o acordo irá promover a internacionalização das empresas de Resende, com base na especialização produtiva deste concelho do distrito de Viseu, revelou na segunda-feira A Verdade.

Segundo o diário local português, a associação defendeu que o protocolo pode ter uma “incomensurável importância” para a criação de oportunidades de negócio para os empresários de Resende.

A CCPC-PME foi criada em Maio passado para apoiar as pequenas e médias empresas (PMEs) portuguesas interessadas em estabelecer trocas comerciais com o mercado chinês, disse na altura Chow Y Ping, Presidente da associação, citado pelo portal noticioso Notícias de Coimbra.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/camara-portugal-china-pme-assina-acordo-com-associacao-empresarial-de-concelho-portugues/?lang=pt