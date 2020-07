As autoridades da província de Guangdong, no sul da China, vão criar uma base para cooperação e intercâmbio entre ministérios públicos da China e dos Países de Língua Portuguesa, com sede na ilha de Hengqin, avançou o Nanfang Daily.

Segundo o jornal chinês, o Procurador-Geral de Hengqin, Zhou Liren, disse na terça-feira que esta base irá ajudar a melhor proteger os interesses de empresas chinesas que invistam e operem nos mercados lusófonos.

A base vai promover a assistência judicial bilateral, combater os crimes transnacionais e prestar apoio na resolução de disputas transfronteiriças, além de oferecer formação a procuradores de Países de Língua Portuguesa.

Um grupo de trabalho já elaborou um plano preliminar para a criação desta base, além de ter preparado um relatório sobre cooperação judicial transfronteiriça, disse Zhou Liren ao Nanfang Daily, à margem de uma visita de empresários de Macau à Procuradoria-Geral de Hengqin.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/hengqin-to-have-office-for-intl-collaboration-by-prosecutors/?lang=pt