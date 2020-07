O laboratório chinês Kintor Pharmaceutical Ltd vai fornecer um agente bloqueador da hormona sexual masculina para um estudo clínico liderado pela empresa norte-americana Applied Biology Inc. no Brasil, avançou o BioWorld.

Segundo o portal noticioso especializado, o estudo pretende confirmar se a proxalutamide pode reduzir a taxa de hospitalização em doentes com Covid-19, algo sugerido por uma investigação feita este ano na Universidade de Suzhou, no leste da China.

O estudo vai recrutar até 254 voluntários, com 50 ou mais anos, e com calvície masculina.

A Directora Financeira do Kintor, Lucy Lu, disse ao BioWorld que o estudo clínico começou em Junho e deverá terminar no máximo em Janeiro do próximo ano.

O Director Médico da Applied Biology, Andy Goren, explicou que, caso os testes decorram de forma positiva, a proxalutamide pode ser usada no tratamento de primeira linha dos pacientes com Covid-19 do sexo masculino.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/kintor-pharmaceutical-involved-in-brazilian-clinical-trial/?lang=pt