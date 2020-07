A companhia aérea chinesa Beijing Capital Airlines anunciou na terça-feira o retomar dos voos directos entre a China e Portugal, após uma suspensão devido à pandemia de Covid-19, avançou o Shaanxi Daily.

Segundo o jornal chinês, a Capital Airlines irá efectuar uma ligação para Lisboa todas as sextas-feiras à noite, usando um Airbus A330-200, com capacidade para 250 passageiros. A ligação permitirá aos viajantes vindos da cidade de Xi’an, no centro da China, chegarem à capital portuguesa na manhã de sábado, via Pequim, refere a notícia.

A companhia aérea chinesa refere que a retoma desta ligação vai impulsionar as relações comerciais, económicas, turísticas e culturais, não apenas entre a China e Portugal, mas também com os restantes Países de Língua Portuguesa.

O reinício da única ligação aérea directa entre Portugal e a China será também uma forma conveniente para a comunidade chinesa em Portugal e os cidadãos chineses que se encontrem no país puderem viajar para a China, sublinha a Capital Airlines.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/beijing-capital-airlines-resumes-china-portugal-service/?lang=pt