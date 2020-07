A ilha cabo-verdiana de São Vicente terá nos próximos anos um centro hospitalar de grande dimensão, que está a ser financiado pela China, revelou o Ministro cabo-verdiano da Saúde e Segurança Social, Arlindo do Rosário.

De acordo com o Expresso das Ilhas, o governante disse na quarta-feira que o hospital, actualmente em construção, vai incluir instalações para diálise, cirurgias em ambulatório e imagiologia.

São Vicente terá ainda um complexo materno-infantil financiado pela China no valor de US$15 milhões e cujo projecto já está a ser elaborado por técnicos chineses, acrescentou Arlindo do Rosário.

O Ministro falava à margem do acto de recepção de material médico doado pela República Popular da China a Cabo Verde. A doação incluiu máscaras cirúrgicas e kits para diagnóstico da Covid-19, entre outros.

Segundo o jornal cabo-verdiano, o Embaixador da China em Cabo Verde, Du Xiaocong, manifestou durante a cerimónia a vontade da China em cooperar com o Hospital Agostinho Neto, na capital, Praia, com o apoio do Ministério da Saúde de Cabo Verde.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/china-paying-for-hospital-being-built-on-cabo-verdean-island/?lang=pt