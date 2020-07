O clube de futebol brasileiro Flamengo cedeu os direitos de transmissão da segunda mão da final do Campeonato Carioca, com o rival Fluminense, a televisões da China e de Portugal, revelou o Presidente do clube, Rodolfo Landim.

O responsável disse à FlaTV que o Flamengo está a tentar “desbravar outros mercados”, algo que é importante não apenas para o clube, mas também para “começar a mostrar o produto do futebol brasileiro” no estrangeiro.

Rodolfo Landim sublinhou que esta possibilidade surgiu graças a uma lei, aprovada em Maio, que permite aos clubes brasileiros que jogam em casa decidir sobre a venda dos direitos de transmissão televisiva e através da Internet.

O jogo disputado na quinta-feira terminou com a vitória do Flamengo por 1-0 – 3-1 no conjunto das duas mãos –, dando assim o título ao Flamengo.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/rio-de-janeiro-football-derby-shown-on-tv-in-china/?lang=pt