A China doou na semana passada mais de oito mil peças de vestuário desportivo a São Tomé e Príncipe, que serão distribuídas por associações juvenis, de carácter social e autarquias do país africano, avançou a STP-Press.

O donativo resulta da cooperação entre o Ministério da Juventude, Desporto e Empreendedorismo são-tomense, a Comissão Nacional do Desporto da China e a Federação das Associações de Portadores de Deficiência da China, disse o Embaixador chinês em São Tomé, Wang Wei.

O diplomata explicou que se trata do primeiro passo rumo a uma maior cooperação bilateral ao nível da juventude e desporto. Wang Wei acrescentou que a cooperação deve ser aprofundada com uma visita à China do Ministro são-tomense da Juventude, Desporto e Empreendedorismo, Vinício de Pina.

Segundo a agência noticiosa estatal são-tomense, Vinício de Pina agradeceu o “gesto nobre” da China e destacou o apoio dado por uma empresa chinesa de vestuário desportivo para a concretização do donativo de material desportivo.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/china-makes-gift-of-sportswear-to-sao-tome-e-principe/?lang=pt