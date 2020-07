Foi realizada com sucesso ontem (21 de Julho) a 6.ª Sessão de Webinar sobre Cooperação Internacional Contra Covid-19, intitulada a “Cooperação Financeira no Combate à Covid-19”. A Sessão contou com a presença de especialistas de diversas partes, entre os quais destacaram-se o Dr. Vong Lap Fong, Vogal do Conselho de Administração da Autoridade Monetária de Macau, e o Sr. Cai Chunyan, Vice-Director Geral da Sucursal de Macau do Banco da China. Os especialistas tiveram um intercâmbio de experiências ao redor do combate conjunto à epidemia causada pelo novo tipo de coronavírus, além de abordarem oportunidades de intercâmbio e cooperação internacional, assim como estudarem mutuamente estratégias implementadas nos sectores económico e financeiro em resposta ao surto.

Na Sessão, o Dr. Vong Lap Fong proferiu um discurso sob o tema “A Cooperação no Combate à Covid-19 do Sector Financeiro de Macau”, assinalando que a Autoridade Monetária de Macau tem concedido linhas de crédito “contracíclicas” aos bancos de Macau que atribuem maior peso nos negócios locais, para além de aumentar o financiamento da reserva financeira no sistema económico de Macau. Actualmente, o capital financiado pela reserva financeira nos bancos locais atingiu 180 mil milhões de patacas, correspondendo a cerca de 30% da reserva financeira total da RAEM. Neste momento, face ao risco de recessão económica, tem–se evidenciado ainda mais a importância da diversificação adequada da economia de Macau. Para o efeito, o Governo da RAEM tem aproveitado as oportunidades de desenvolvimento trazidas pela iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, enquanto apoiando ao desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, reforçando igualmente os contactos com os PLP para desempenhar o seu papel da “Plataforma de Prestação de Serviços Financeiros entre a China e os Países de Língua Portuguesa”.

Afirmou ainda que, a Autoridade Monetária de Macau está a promover a modernização do sector financeiro de Macau, desenvolvendo várias iniciativas nos âmbitos de sistema de infraestruturas, regimes regulamentares, formação de talentos, etc., a fim de apoiar no crescimento da economia de Macau de forma sustentável e com maior estabilidade.

O Sr. Cai Chunyan, Vice-Director Geral da Sucursal de Macau do Banco da China, por sua vez, apresentou que a Sucursal de Macau do Banco da China tem respondido atentamente à iniciativa do Governo da RAEM, tendo implementado várias medidas em prol da estabilização da economia de Macau, para além de empenhos de coordenação ao Governo da RAEM na aquisição urgente de materiais de assistência e prevenção contra a epidemia, bem como esforços envidados para assegurar o funcionamento normal de serviços financeiros, desempenhando o seu papel importante tanto na estabilização do sector financeiro como na manutenção da tranquilidade da população.

Na presente Sessão foram abordados vários temas, tais como a Cooperação Financeira no Combate à Covid-19 entre a China e o Brasil, as medidas de combate e prevenção contra a epidemia adoptadas pelo sector financeiro, etc., o que divulgou de forma efectiva o papel de Macau como “Plataforma de Prestação de Serviços Financeiros entre a China e os Países de Língua Portuguesa”, bem como promoveu a cooperação internacional no combate ao surto.

(Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comerical entre a China e os Países de Língua Portuguesa)

Gabinete de Comunicação Social: https://news.gov.mo/detail/pt/N20GVWyVR5?3