Os testes de uma vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech contra o novo tipo de coronavírus responsável pela Covid-19 arrancaram na segunda-feira em São Paulo, avançou a Agência Brasil.

Segundo a agência noticiosa estatal brasileira, 890 voluntários foram escolhidos para receber a primeira dose da vacina, conhecida por CoronaVac, com a segunda dose a ser aplicada após 14 dias.

No total, cerca de 9 mil voluntários irão testar a vacina, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná, além do Distrito Federal.

O Instituto Butantan, centro científico público brasileiro que coordena os testes clínicos, pretende concluir no espaço de 90 dias o estudo, cujo custo está avaliado em 85 milhões de reais (US$16 milhões).

Caso os testes decorram de forma positiva, o Instituto Butantan poderá começar a produzir, a partir do início de 2021, mais de 120 milhões de doses, o suficiente para vacinar cerca de 60 milhões de brasileiros.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/sao-paulo-starts-trials-of-sinovac-biotech-covid-19-vaccine/?lang=pt