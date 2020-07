O projecto de habitação social da Portelinha em Ribeira de Craquinha, na ilha de São Vicente, em Cabo Verde, estará pronto em Abril de 2021, disse o Primeiro-Ministro cabo-verdiano Ulisses Correia e Silva.

Segundo um comunicado do Governo de Cabo Verde, o líder do Executivo disse na segunda-feira, durante uma visita ao estaleiro do projecto, que as obras estiveram suspensas devido à pandemia da Covid-19, mas já recomeçaram “com força”.

Ulisses Correia e Silva sublinhou que os 88 apartamentos em desenvolvimento, numa urbanização com “boas condições, espaços de lazer, parque infantil para as crianças”, vão acolher famílias que vivem em bairros de lata.

No mês passado, a agência noticiosa estatal cabo-verdiana Inforpress referiu que o projecto estava entregue a um empreiteiro chinês, no âmbito de um acordo entre o Ministério cabo-verdiano das Infra-estruturas, Ordenamento do Território e Habitação e a Agência Chinesa de Cooperação Internacional.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/chinese-builder-to-have-cabo-verdean-homes-finished-in-april-2021/?lang=pt