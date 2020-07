A “Exposição de Franquia de Macau 2020” (MFE 2020) terá lugar entre os dias 22 e 24 de Outubro de 2020 no hotel The Venetian Macao. Com vista a despertar o interesse do público nas franquias e a criar oportunidades para as empresas aprenderem, através de acções de formação online, estratégias para aumentar a sua competitividade nos negócios, o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) irá organizar, em conjunto com a Macau Chain Stores and Franchise Association, a Macao International Brand Enterprise Commercial Association e o Centro de Incubação de Negócios para os Jovens de Macau, quatro “Acções de formação online da Exposição de Franquia de Macau (MFE) 2020”. As inscrições encontram-se abertas a partir de hoje e podem ser efectuadas, de forma gratuita, mediante a digitalização do código QR e o preenchimento do formulário.

As acções de formação serão realizadas nos dias 28 de Julho, 11 de Agosto, 25 de Agosto e 8 de Setembro (terças-feiras), das 15 horas às 17 horas, e terão lugar nas plataformas digitais Zoom e página de Facebook , que suportam efectivamente o acesso através de smartphone, tablets e computadores desktop. As sessões de formação online abordarão temas diferentes em função das diversas estratégias de mercado e o seu ajuste, sendo convidados responsáveis de cadeias locais de franchising, proprietários de respeitadas lojas locais ou representantes de marcas conhecidas para partilharem a sua experiência e conselhos de negócio e contaremos, ainda, com a presença de consultores de design de marcas que irão transmitir segredos para melhorar a marca, etc. Através destas acções de formação online, o público pode aprender, como melhorar as suas próprias marcas ou alterar o seu modelo de negócio para, com um pensamento inovador, responder à nova normalidade do actual modelo económico. São bem-vindos as PME, os representantes do sector e os interessados para participar proactivamente nas acções de formação em causa.

Para informações sobre a inscrição e as acções de formação em pormenor, é favor contactar a Sra. Lau através do telefone (853) 2842 6018, durante o horário de expediente, ou por meio de correio electrónico: expo@mfe.mo.

A MFE é um grande evento anual de marcas internacionais de Macau, em Novembro de 2018 obteve a certificação da Associação Global da Indústria de Exposições (UFI), sendo a primeira feira da região da Grande China a obter tal certificação. A MFE 2020 será realizada, pela primeira vez, em conjunto com a 25.ª Feira Internacional de Macau (25.ª MIF) e a Exposição de Produtos e Serviços dos Países de Língua Portuguesa 2020 (PLPEX2020).

(Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau)

