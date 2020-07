O 34º Curso de Verão de Língua Portuguesa teve início no dia 20 de julho com a cerimónia de abertura on-line no Departamento de Português da Faculdade de Letras.

Através de vídeo-conferência e vídeos previamente gravados, Cônsul-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Embaixador Paulo Cunha Alves, o Vice-Reitor da Universidade de Macau, Professor Doutor Rui Martins, e a Directora do Departamento de Português da Faculdade de Letras, Professora Doutora Dora Gago deram as boas-vindas aos estudantes e destacaram as vantagens de aprender português para fins académicos e profissionais. O coordenador do curso de verão, José Pascoal, agradeceu a colaboração de todos os professores e dos serviços da Faculdade de Letras, nomeadamente os do Departamento de Português.

O 34º Curso de Verão de Língua Portuguesa é frequentado por 185 alunos, dos quais 53 são portadores de documento de identificação de Macau. O número de alunos nos níveis A2, B1 e B2 é praticamente o mesmo. O nível A1 tem um número ligeiramente mais elevado e o nível C1 um pouco menos. Foram criadas 14 turmas para os cursos de língua e 13 turmas para os cursos temáticos.

Os estudantes são oriundos principalmente da China. Vêm também do Bangladesh, do Reino Unido, do Canadá, de França, da Coreia e do Japão. Alguns estudantes, com formação asiática (principalmente malaia e chinesa), frequentam este curso em países como o Brasil, a Austrália, a França, Portugal, o Reino Unido, Angola, onde vivem, estudam ou trabalham.

As aulas de língua têm um enfoque nas actividades linguísticas de recepção, interação e produção orais. Em alguns níveis, os estudantes dispõem de uma hora diária para o desenvolvimento de características linguísticas cruciais para o nível em questão.

Complementando as aulas de língua, realizadas das 14h às 17h, os alunos de A2 a C1 têm uma oferta significativa de cursos temáticos: da Literatura, Linguística e Tradução (com 2 cursos cada), História, Sociedade, Cinema, Ensino de Idiomas, Educação à Gastronomia e à Música, nos quais se inscreveram de acordo com seus interesses pessoais, acadêmicos ou profissionais.

Os cursos de Gastronomia e de Música foram gravados em vídeo na Universidade de Macau com a colaboração do Creative Media Laboratory da Faculdade de Ciências Sociais e do CTLE, que forneceram o material técnico para as gravações. A Casa de Portugal e a Associação dos Macaenses foram igualmente parceiras na produção de vídeos. Os vídeos destes cursos podem ser vistos no Moodle. Os alunos dispõem de materiais pedagógicos que exploram a compreensão dos vídeos, o vocabulário e a gramática.

No curso de Gastronomia, podem ver receitas de seis países de língua portuguesa. São incentivados a fazer os pratos e, querendo, podem apresentar fotografias e comentários ao seu trabalho. No curso de Música, os estudantes ouvem as canções, conhecem os cantores, desenvolvem competências em língua e podem enviar as suas versões das músicas.

Estes dois workshops representam uma nova abordagem no ensino e na aprendizagem do português e das culturas de língua portuguesa, no âmbito do Curso de Verão.

Todos os cursos temáticos e os cursos de língua estão a ter um impacto positivo. Quase no fim da primeira semana, os estudantes têm-se mostrado muito interessados ​​e empenhados.

O Fundo do Ensino Superior, cuja disponibilidade para colaborar com o Departamento de Português muito agradecemos, apoiará financeiramente os melhores alunos do ensino superior titulares de documento de identificação de Macau.

(Universidade de Macau)

