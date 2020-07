Um acordo entre a China e a União Europeia (EU) sobre indicações geográficas protegidas para produtos agrícolas, recentemente anunciado, vai proteger no mercado chinês os vinhos produzidos nas regiões denominadas do Douro e do Porto, em Portugal.

De acordo com a Lusa, a previsão é do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (IVDP), que na quarta-feira sublinhou que, após a entrada do acordo em vigor, apenas poderão ser comercializados na China vinhos com as designações Douro ou Porto que cumpram os requisitos de certificação das autoridades portuguesas competentes.

Segundo a agência noticiosa portuguesa, o IVDP lembra ainda que, quatro anos após a entrada em vigor, o acordo será alargado a mais 175 denominações, existindo também um mecanismo que permite a inclusão de mais indicações geográficas no futuro.

O acordo foi aprovado recentemente pelo Conselho Europeu e irá entrar em vigor após ser assinado por ambas as partes e aprovado pelo Parlamento Europeu.

Entre as 100 indicações geográficas europeias protegidas, estão cinco tipos de vinho português – Alentejo, Dão, Douro, vinho do Porto e vinho verde – e a pêra-rocha do Oeste.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/sino-eu-accord-to-protect-douro-wine-port-in-chinese-market/?lang=pt