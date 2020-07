O operador de empreendimentos integrados de entretenimento MGM China Holdings Ltd. chegou a acordo com a empresa de Macau Charlestrong Café Co. Lda. para oferecer aos seus hóspedes café de Timor-Leste.

Segundo o jornal Macau Daily Times, a marca Café Dilly da Charlestrong vai ser vendida em dois cafés do MGM Macau e do MGM Cotai e estará disponível para os hóspedes das ‘villas’ dos dois empreendimentos.

A Charlestrong gere uma plantação de café em Timor-Leste, cujos grãos são depois processados e transformados em produtos de café numa fábrica que abriu no ano passado em Macau.

O Presidente da Charlestrong, Charles Shi, defendeu que Macau tem “a missão” de ajudar os Países de Língua Portuguesa, no âmbito da iniciativa chinesa Uma Faixa, Uma Rota, de acordo com o diário local de língua inglesa.

O Director do MGM Macau para o Abastecimento, Simon Leong, sublinhou que os produtos orgânicos da Café Dilly vão de encontro ao objectivo da empresa de oferecer produtos de grande qualidade e fabricados em Macau.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/mgm-china-to-sell-timorese-organic-coffee-at-macao-resorts/?lang=pt