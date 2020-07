O escritório brasileiro de advocacia Nelson Wilians e Advogados Associados assinou uma parceria com o escritório chinês Beijing DHH Law Firm, avançou na sexta-feira o portal jurídico brasileiro Migalhas.

De acordo com o portal jurídico, Marcel Daltro, sócio do escritório brasileiro, defendeu que a parceria é ambiciosa, mas essencial devido à importância estratégica da China como maior parceiro económico do Brasil.

O responsável sublinhou que o escritório pretende ajudar de forma activa a internacionalização das empresas brasileiras e o aumento do comércio internacional do Brasil, refere a notícia.

Segundo o portal, o escritório brasileiro tem já uma presença em 17 países, incluindo Portugal, enquanto o Beijing DHH Law Firm conta com quase 2 mil advogados, alguns dos quais em 10 sucursais fora da China.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/brazilian-chinese-law-firms-agree-to-form-partnership/?lang=pt