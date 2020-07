A empresa sino-angolana de construção civil WH lançou na segunda-feira as obras de reabilitação, expansão e apetrechamento do centro de saúde do bairro de Canâmbua, na cidade de Malanje, no noroeste de Angola

Segundo a Angop, a administração da capital da província de Malanje reservou cerca de 30 milhões de kwanzas (US$45.500) para as obras inseridas no Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, que deverão durar seis meses.

As obras incluem a requalificação do actual centro de saúde, em avançado estado de degradação, a substituição de equipamento médico e a construção de salas de recepção, uma área de vacinação, um laboratório de análises clínicas e uma farmácia.

De acordo com a agência noticiosa estatal angolana, o novo centro de saúde contará com quatro salas de internamento com quatro camas cada e servirá pelo menos 80 mil residentes do bairro de Canâmbua e arredores.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/sino-angolan-contractor-begins-rehabilitating-health-centre/?lang=pt