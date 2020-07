O grupo energético Canadian Solar Inc anunciou estar a avançar com a listagem de uma subsidiária de módulos e sistemas solares na China. O grupo está a considerar listagem na Science and Technology Innovation Board da Bolsa de Valores de Xangai ou na ChiNext Market da Bolsa de Valores de Shenzhen.

Num comunicado divulgado na segunda-feira, a empresa revelou que irá lançar uma oferta de acções para investidores radicados na China, sendo que a operação de listagem deverá demorar entre 18 meses e dois anos.

O Presidente do grupo Canadian Solar, Shawn Qu, sublinhou no comunicado que a listagem na China irá oferecer uma nova plataforma para angariar capital que será investido em projectos solares em “todos os grandes mercados mundiais”.

Em Abril, a empresa anunciou ter garantido um financiamento de US$30 milhões do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento entre a China e os Países de Língua Portuguesa, com sede em Macau, para desenvolver projectos de energia solar no Brasil.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

