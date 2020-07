O construtor estatal chinês China Hyway Group Ltd. doou na segunda-feira um lote de material médico, no valor de 10 milhões de kwanzas (US$17.800), para ajudar Angola a combater a pandemia da Covid-19, revelou o Angola Chinese News.

Segundo o portal noticioso angolano em língua chinesa, o material entregue ao Ministério angolano dos Transportes inclui 20 mil máscaras cirúrgicas e mil pares de luvas, assim como gel com álcool e desinfectante para as mãos.

César Ferreira, Director do Gabinete de Intercâmbio do Ministério angolano dos Transportes, defendeu durante a cerimónia de doação que as empresas chinesas que operam em Angola têm provado que se preocupam com a saúde pública e subsistência da população local.

Lin Jianhua, Director-Geral Adjunto da Lei Jun CA Construção Lda, subsidiária angolana da China Hyway, encorajou outras empresas e empresários chineses a ajudar Angola a enfrentar a pandemia, refere a notícia.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

