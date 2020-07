O fabricante chinês de equipamento de transporte China International Marine Containers Co. Ltd. (CIMC) enviou para o Brasil um lote de tanques para gás natural liquefeito, revelou o China Finance Online.

Segundo o portal noticioso financeiro chinês, o CIMC referiu num comunicado que o cliente brasileiro fez a encomenda junto de uma subsidiária, a CIMC Enric, no final de Março, solicitando a entrega a meio de Julho.

A empresa conseguiu ultrapassar o impacto da pandemia da Covid-19 e completar o fabrico em apenas três meses, apesar do ciclo normal de entrega de encomenda rondar os seis meses, de acordo com o comunicado.

O grupo diz que, após chegarem ao Brasil no final de Agosto, os tanques serão usados para armazenar e transportar gás natural usado para alimentar centrais eléctricas.

O comunicado sublinha que a entrega com sucesso desta encomenda é um bom primeiro passo para a expansão do CIMC para o mercado da América do Sul.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/cimc-sends-shipment-of-swiftly-made-lng-tanks-to-brazil/?lang=pt