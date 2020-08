MUST prepara em Portugal e Cabo Verde procura de vida em Marte

O Laboratório de Referência do Estado para a Ciência Lunar e Planetária da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST, na sigla inglesa) vai preparar em Cabo Verde e Portugal um projecto para procurar vida em Marte.

André Antunes, responsável pela Unidade de Astrobiologia do laboratório, disse à Lusa que a pandemia da Covid-19 atrasou o trabalho de campo programado para Cabo Verde e para as salinas de Aveiro, no centro de Portugal.

Segundo a agência noticiosa portuguesa, o cientista explicou que é essencial investigar ambientes com condições parecidas às que podem existir em Marte, nomeadamente com água com elevado conteúdo de sal.

A MUST tem actualmente 11 projectos no âmbito da missão chinesa a Marte, que na semana passada lançou uma sonda que deverá pousar no planeta e recolher dados sobre o gelo de água existente no subsolo, refere a notícia.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/lab-in-macao-involved-in-chinese-quest-for-life-on-mars/?lang=pt