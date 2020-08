O 34º Curso de Verão de Língua Portuguesa, organizado pelo Departamento de Português da Faculdade de Letras da Universidade de Macau e realizado pela primeira vez à distância, terminou no dia 31 de Julho.

O 34.º Curso de Verão terminou com a cerimónia de encerramento, conduzida pelo Coordenador do Curso, José Pascoal. Dora Gago, directora do Departamento felicitou os estudantes pelo seu empenhamento ao longo das duas semanas e pelo sucesso obtido. José Pascoal destacou o facto de o ensino à distância exigir dos professores e dos estudantes disponibilidade para criar novas abordagens ao ensino, à aprendizagem e à avaliação. Os estudantes mostraram-se muito agradados com a oferta formativa e participaram de forma muito empenhada nos trabalhos das sessões e fora delas. Nesta cerimónia, foram ainda mostrados trabalhos dos alunos realizados no âmbito dos cursos de Gastronomia e Música.

No fim do Curso de Verão, mais de 90% dos 180 alunos de todo o mundo, que participaram no curso de verão a partir de países como Brasil, Angola, China continental, Macau, e alguns europeus, como Portugal, receberam o certificado de aproveitamento ou o certificado de frequência, por terem frequentado os cursos com assiduidade e sucesso.

A oferta formativa disponível, nas modalidades de estudo acompanhado (no zoom, com professor) e de estudo orientado (em auto-aprendizagem, com apoio de professor, se necessário), foi de 60 horas para os cursos básico e elementar e de até 100 horas para os cursos intermédios e avançado.

O Fundo para o Ensino Superior subsidiou as propinas dos melhores estudantes do ensino superior portadores de bilhete de identidade de residente de Macau.

