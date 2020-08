A mineradora brasileira Vale SA vai enviar este mês uma proposta ao Conselho de Administração para expandir um complexo mineiro no Estado do Pará, no norte do Brasil, em resposta à forte procura chinesa.

Executivos da Vale sublinharam que a empresa brasileira é a única mineradora com capacidade para produzir mais 100 milhões de toneladas de minério de ferro para alimentar a indústria do aço na China.

De acordo com a Reuters, os responsáveis da Vale revelaram na semana passada que a mineradora atingiu um novo recorde de produção de minério de ferro no complexo mineiro em Pará.

A Vale pretende ainda retomar até Dezembro as operações da Samarco, uma parceria com a mineradora anglo-australiana BHP, suspensas há cinco anos após o colapso de uma barragem, refere a agência noticiosa.

Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa

