A construção em Timor-Leste de um silo e unidade de processamento de cereais financiados pela China deverá estar concluída até ao final do ano, avançou na segunda-feira a Embaixada chinesa em Díli.

Num comunicado, a Embaixada revela que o empreiteiro, a empresa estatal chinesa Shanghai Construction Group Co. Ltd., já completou 70 por cento das obras, que arrancaram em Junho de 2019.

A revelação surgiu durante uma visita do Embaixador chinês em Timor-Leste, Xiao Jianguo, aos estaleiros do silo e da unidade de processamento de cereais, situados na região de Baucau no nordeste da ilha.

Segundo o comunicado, Joaquim Amaral, Ministro Coordenador dos Assuntos Económicos de Timor-Leste, disse que o projecto chinês vai ajudar o país a desenvolver a sua agricultura e a ficar mais perto da auto-suficiência agrícola.

Xiao Jianguo garantiu que a China continua disponível para reforçar a cooperação com Timor-Leste nas áreas da agricultura e infra-estruturas, de acordo com o comunicado da Embaixada.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/chinese-contractor-to-finish-timorese-grain-depot-in-2020/?lang=pt