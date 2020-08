A mineradora brasileira Vale SA está interessada em alugar um cais com uma profundidade de 25 metros no porto de Alcântara, no norte do Brasil, para embarcar mais minério de ferro para a China, disse Paulo Salvador, Director Executivo da Grão Pará Multimodal (GPM).

Segundo a operadora do porto no Estado de Maranhão, a Vale quer apostar nos navios de grande porte para transporte de minérios – conhecidos como navios Valemax – após a China ter no mês passado aberto quatro novos portos a estes navios.

Um acordo com a Vale ajudaria a GPM a atrair US$1,5 mil milhões, sobretudo de investidores chineses, financiamento necessário para construir um novo porto e uma linha de caminho-de-ferro até 2024, disse Paulo Salvador ao jornal South China Morning Post.

A GPM já discutiu o projecto com dois grupos estatais chineses, o China Railway Tenth Engineering Group e o China Railway 20 Bureau Group, revelou o responsável ao diário de Hong Kong.

