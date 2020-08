Arranca dentro de dias na província angolana de Uíge a montagem de um laboratório da empresa chinesa de biotecnologia BGI Group, com capacidade de testar até duas mil amostras por dia para detectar a presença do vírus responsável pela Covid-19.

De acordo com a Angop, a garantia foi deixada na quarta-feira pelo Secretário de Estado angolano para a Saúde Pública, Franco Mufinda, durante uma visita à província do noroeste de Angola.

Segundo a agência noticiosa estatal angolana, o laboratório vai ser montado no bairro Mbemba Ngango, nos arredores da cidade de Uíge, capital da província, e irá cobrir também as províncias vizinhas de Cuanza-Norte, Bengo e Malanje.

O Governo angolano e a BGI Group assinaram um acordo para a construção de cinco laboratórios com capacidade de testar até seis mil amostras por dia para detectar a presença do vírus responsável pela Covid-19, avançou no mês passado a agência noticiosa estatal chinesa Xinhua.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/work-soon-to-begin-on-chinese-equipped-testing-lab-in-angola/?lang=pt