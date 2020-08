No final de Junho de 2020 a população total era composta por 685.400 pessoas, menos 10.700, em termos trimestrais, devido principalmente ao número de trabalhadores não residentes que viviam em Macau ter caído. A população feminina (358.700 pessoas) representou 52,3% da população total, informam os Serviços de Estatística e Censos.

Durante o segundo trimestre do corrente ano registaram-se 1.409 nados-vivos, mais 26, em termos trimestrais. Do total de nados-vivos 723 eram do sexo masculino, correspondendo a relação de masculinidade à nascença a 105,4, ou seja, havia 105,4 nados-vivos do sexo masculino por 100 nados-vivos do sexo feminino. No primeiro semestre de 2020 nasceram 2.792 nados-vivos, menos 83, face ao idêntico período de 2019.

Assinalaram-se 525 óbitos no trimestre em análise, menos 19, em termos trimestrais. As três principais causas antecedentes de morte foram tumores (220 óbitos), doenças do aparelho circulatório (137 óbitos) e doenças do aparelho respiratório (55 óbitos). No primeiro semestre de 2020 assinalaram-se 1.069 óbitos, menos 98, em relação ao mesmo período de 2019.

No segundo trimestre deste ano havia 386 indivíduos do Interior da China recém-chegados a Macau titulares de “Salvo-Conduto Singular”, menos 247, em termos trimestrais. Existiam 186.427 trabalhadores não residentes no fim do trimestre em causa, menos 3.091, face ao fim do trimestre passado. Foram autorizados a residir em Macau 219 indivíduos, mais 52, em termos trimestrais.

O número de casamentos registados foi de 625 no trimestre de referência, menos 96, em termos trimestrais. No primeiro semestre de 2020 observaram-se 1.346 casamentos registados, correspondendo a um decréscimo significativo de 627, em comparação com os do período homólogo de 2019.

(Direcção dos Serviços de Estatística e Censos)

Gabinete de Comunicação Social:

https://news.gov.mo/detail/pt/N20HJ7nJ34?2