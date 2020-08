A instalação de todas as ligações domiciliares e contadores de água, no âmbito de um projecto de abastecimento de água potável, na província de Cabinda, no norte de Angola, estará pronta no final de Dezembro. O projecto, orçamentado em US$120 milhões, foi financiado pela China.

Segundo o Diário do Povo, um responsável não identificado da China Railway 20 Bureau Group Corp disse que a empresa estatal chinesa planeava começar a entregar o projecto às autoridades angolanas no final de Outubro.

O projecto, o maior do género em construção em Angola, vai assegurar que 92 por cento da população de Cabinda, cerca de 600 mil pessoas, irá ter acesso a água potável, refere o jornal estatal chinês.

O empreiteiro já instalou 34,6 quilómetros de condutas e começou na semana passada a fornecer água potável a sete pontos de distribuição em duas aldeias de Cabinda, beneficiando quase 5 mil residentes, refere a notícia.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

