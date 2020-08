Convidados de diversos sectores do Brasil e representantes da comunidade chinesa local participaram na sexta-feira numa celebração do Dia da Amizade China-Rio de Janeiro, organizada através da Internet, avançou a Rádio Internacional da China.

Segundo a rádio estatal chinesa, o Cônsul-Geral da China no Rio de Janeiro, Li Yang, disse que o evento demonstra a profunda amizade entre a cidade brasileira e o país asiático e cria uma base sólida para o reforço da cooperação e intercâmbio bilaterais.

O diplomata sublinhou que o Governo chinês doou recentemente ao Brasil uma grande quantidade de material de prevenção contra a Covid-19, tendo também ajudado o país sul-americano na compra de equipamento médico de resposta à pandemia. Li Yang comprometeu-se, em representação da China, a continuar a colaborar de forma estreita com as autoridades brasileiras no combate à Covid-19.

O Chefe do Escritório Regional no Rio de Janeiro do Ministério brasileiro das Relações Exteriores, Eduardo Ramos, defendeu que os chineses que vivem na cidade têm contribuído para o desenvolvimento económico local.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/china-rio-de-janeiro-friendship-day-celebrated-online/?lang=pt