As obras de reabilitação de uma ponte sobre o Rio Save, no sul de Moçambique, poderão recomeçar no final de Setembro, disse o Delegado da Administração Nacional de Estradas na província de Inhambane, Elcídio Parruque.

De acordo com o Folha de Maputo, o responsável explicou que o relaxamento de algumas restrições impostas devido à pandemia da Covid-19 poderá permitir a retoma das obras.

Apesar da suspensão da reabilitação da antiga ponte, a circulação sobre o Rio Save é actualmente feita com segurança através de uma ponte temporária, sublinhou Elcídio Parruque, citado pelo jornal moçambicano.

Segundo a televisão moçambicana Miramar, alguns técnicos da empresa encarregada da obra, avaliada em mais de 5 mil milhões de meticais (US$70,7 milhões), continuam retidos na China.

A responsável pelo projecto, que visa assegurar uma circulação mais fácil no sul de Moçambique, é a empresa estatal chinesa China Road and Bridge Corp, avançou em Março o diário moçambicano Jornal Notícias.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/chinese-contractor-may-soon-resume-work-on-mozambican-bridge/?lang=pt