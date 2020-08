A produtora brasileira de equipamentos eléctricos WEG S.A. inaugurou a sua quarta fábrica na China, situada na província de Jiangsu, no leste do país, avançou na segunda-feira a Rádio China Internacional.

O Director Superintendente da WEG China, Eduardo da Nóbrega, disse na sexta-feira, durante a cerimónia de aberta da unidade no distrito de Jintan, em Changzhou, ter muita confiança no futuro da empresa no mercado chinês.

O potencial da economia chinesa, o enorme mercado local e o acesso a tecnologias avançadas foram os principais factores que atraíram a WEG para a China, explicou o responsável à rádio estatal chinesa.

A WEG, uma das maiores produtoras mundiais de motores eléctricos, abriu em 2004 a primeira fábrica na China, na cidade de Nantong, também na província de Jiangsu, refere a notícia.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/weg-of-brazil-opens-yet-another-factory-in-china/?lang=pt