Uma subsidiária da empresa naval estatal chinesa COSCO Shipping Heavy Industry Co Ltd realizou recentemente a cerimónia de baptismo de cinco novos navios de pesca, que têm como destino Moçambique, refere o eWorldShip.

A frota construída nos estaleiros da China Shipping Industry Co Ltd na cidade de Shanghai, no leste da China, foi entregue ao armador Guangdong Xiesheng Overseas Fisheries Co Ltd na semana passada.

Segundo o portal noticioso chinês, a China Shipping Industry deverá entregar no próximo mês mais cinco navios de pesca à Guangdong Xiesheng Overseas Fisheries, os quais devem também ter como destino as águas moçambicanas.

O armador já investiu 88 milhões de yuan (US$12,7 milhões) na construção em Moçambique de uma unidade de congelamento de peixe com uma área de 40 mil metros quadrados e de uma doca de pesca com uma extensão de 300 metros.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/chinese-built-mozambican-bound-fishing-vessels-given-names/?lang=pt