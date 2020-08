O Director Executivo do Porto Central, José Maria Novaes, convidou na terça-feira empresas chinesas a investir no projecto portuário, situado no Estado de Espírito Santo, no sudeste do Brasil, e a utilizar a infra-estrutura quando esta entrar em funcionamento, no final de 2023, avançou a Xinhua.

Segundo a agência noticiosa estatal chinesa, o responsável sublinhou, durante um seminário organizado pelo Consulado-Geral da China no Rio de Janeiro, que o Porto Central será a mais moderna infra-estrutura portuária da América do Sul.

O Porto Central poderá receber vários tipos de mega-cargueiros, navios cada vez mais utilizados para transportar matérias-primas do Brasil para a Ásia – e sobretudo para a China – e para levar produtos industriais para o Brasil, disse José Maria Novaes.

O Secretário de Estado do Desenvolvimento de Espírito Santo, Marcos Kneip, disse durante o mesmo seminário que o Porto Central, com uma área de 1.800 hectares, irá dar apoio logístico a empresas dos sectores do petróleo e gás natural, mineração e agricultura.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/exec-calls-for-chinese-to-help-develop-new-port-in-brazil/?lang=pt