A fabricante chinesa de automóveis Chery apresentou na semana passada no Brasil o novo modelo de veículo utilitário Tiggo 8, em parceria com o Grupo Caoa, o maior fabricante e distribuidor de automóveis brasileiro.

De acordo com O Estado de São Paulo, o modelo de sete passageiros – disponível na China desde 2018 – é, na versão brasileira, produzido na fábrica da Caoa Chery em Anápolis, no estado de Goiás, no centro do país sul-americano.

A Chery espera vender até 600 unidades do Tiggo 8 por mês a um preço base de 168,6 mil reais (US$31,4 mil), sendo o modelo mais caro que a fabricante chinesa já lançou no Brasil.

A Chery vendeu quase 20.200 veículos no Brasil durante o ano passado, tornando-se a 14.ª mais popular marca de automóveis ligeiros no país sul-americano, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) do Brasil.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/chery-model-made-in-brazil-goes-on-sale-in-brazilian-market/?lang=pt