O projecto hidroeléctrico de Luachimo, no nordeste de Angola, que está a ser alvo de obras de reabilitação e reforço de potência, deverá retomar as operações na primeira metade de 2021, avançou a Angop.

Segundo a agência noticiosa estatal angolana, as obras, que representam um investimento de mais de US$212 milhões, financiado por uma linha de crédito da China, vão reforçar a potência de Luachimo de 8 megawatts para 34 megawatts.

O projecto vai permitir fornecer energia eléctrica a mais de 186 mil famílias da cidade do Dundo, capital da província de Lunda-Norte, e dos municípios de Cambulo e Lucapa, refere a notícia.

O Director do Gabinete de Aproveitamento do Médio Kwanza, Joaquim da Costa, disse à Angop que mais de 60 por cento da obra já está concluída.

De acordo com o diário angolano Jornal de Angola, a obra está a cargo da empreiteira estatal chinesa China Gezhouba Group Co. Ltd.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

