A reserva financeira de Macau comprou títulos de dívida em renmimbi – os chamados “panda bonds” – emitidos por Portugal no ano passado, revelou na sexta-feira a Autoridade Monetária de Macau (AMCM).

O regulador financeiro da região administrativa especial chinesa disse à Lusa que a reserva financeira tem ainda aplicações em títulos emitidos por outros Países de Língua Portuguesa, sem revelar mais detalhes.

Portugal vendeu em Maio de 2019 “panda bonds” no valor de 2 mil milhões de renminbi (US$288,1 milhões) com uma maturidade de três anos, tornando-se o primeiro país da Zona Euro a emitir dívida em renminbi.

A AMCM disse à agência noticiosa portuguesa que o valor da reserva financeira de Macau atingiu 597,85 mil milhões de patacas (US$74,89 mil milhões) no final de Junho, mais 3,2 por cento do que no final de Janeiro.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/some-of-macao-reserve-invested-in-portuguese-panda-bonds/?lang=pt