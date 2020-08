Foi lançada na sexta-feira, em Macau, a versão chinesa de um guia para apoiar o investimento em seis Países de Língua Portuguesa: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, avançou a Lusa.

Segundo a agência noticiosa portuguesa, a iniciativa é do Legis-PALOP+TL, uma base de dados jurídica oficial dos seis países lusófonos, em parceria com o grupo de media MacauLink e com o apoio de empresas e instituições de Macau.

Num comunicado, o Director do grupo MacauLink, Gonçalo César de Sá, disse que a publicação mostra como o sector privado da região “está a contribuir significativamente” para promover as relações económicas e comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

O guia inclui uma “estrutura relevante de investimento estrangeiro, ambiente de trabalho, impostos e outras informações importantes (…) que contribuem para o sucesso dos negócios”, disse o Presidente do Instituto de Estudos Europeus de Macau, José Sales Marques, citado pela Lusa.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/guide-for-investors-in-lusophone-countries-translated/?lang=pt