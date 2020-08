O Governo de Cabo Verde já aprovou os estatutos e vai em breve dar posse aos membros da autoridade que vai gerir a Zona Económica Especial Marítima da ilha de São Vicente, um projecto apoiado pela China.

A garantia foi dada pelo Primeiro-Ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, na quinta-feira, durante a tomada de posse dos dirigentes do Campus do Mar, que integra o Instituto do Mar e a Escola do Mar.

O governante defendeu que as duas unidades da Universidade Técnica do Atlântico, em Cabo Verde, são essenciais para o desenvolvimento do sector marítimo do país e, em especial, para o sucesso da nova zona económica especial marítima, avançou a Inforpress.

Segundo a agência noticiosa estatal cabo-verdiana, Ulisses Correia e Silva disse que o próximo passo é atrair “bons parceiros privados” para os investimentos capazes de posicionar Cabo Verde como uma “plataforma de referência” de serviços marítimos.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

