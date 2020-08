A MercaChefe, uma plataforma portuguesa de comércio electrónico grossista, vai vender produtos agro-alimentares e vinhos portugueses através do gigante do comércio electrónico chinês JD.com.

A revelação foi feita por Jorge Costa Oliveira, membro do Conselho Estratégico da Câmara do Comércio Portugal-China para Pequenas e Médias Empresas (CCPC-PME), num artigo de opinião publicado, na quinta-feira, pelo semanário português Sol.

O responsável disse ainda que a MercaChefe, que pertence ao grupo Buyin.pt, irá em breve começar também a vender produtos do Brasil e de outros Países de Língua Portuguesa na plataforma do JD.com.

Jorge Costa Oliveira sublinhou que a MercaChefe irá tratar do transporte marítimo ou aéreo, dos seguros, da parte legal e da rotulagem, com a distribuição e entrega dos produtos tratada em conjunto com o JD.com.

A criação da CCPC-PME tem como um dos objectivos apoiar a larga maioria das empresas portuguesas a aceder ao mercado chinês, nomeadamente ao comércio electrónico, disse o responsável.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/mercachefe-jd-com-to-sell-portuguese-food-drink-in-china/?lang=pt