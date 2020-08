A empresa chinesa Huawei Technologies Co. Ltd. assinou na semana passada um acordo para apoiar a formação de quadros do Ministério angolano das Relações Exteriores em tecnologias de informação e comunicação (TIC).

Segundo a Angop, o memorando de entendimento prevê que a Huawei ofereça 3 mil horas de formação para funcionários do Ministério no sector das TIC e 500 horas de formação em TIC a mais 50 funcionários.

O acordo prevê ainda a melhoria da infra-estrutura digital do Ministério, através de sistemas de videoconferência e redes de escritório sem fios, refere a agência noticiosa estatal angolana.

A Secretária de Estado para as Relações Exteriores, Esmeralda Mendonça, disse que o acordo reflecte a excelência das relações entre Angola e a China.

Também durante a cerimónia de assinatura do memorando, o Director-Geral da Huawei em Angola, Chu Xiaoxin, disse que a formação vai ajudar o Ministério a melhor enfrentar os novos desafios no sector das TIC.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

