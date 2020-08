O laboratório chinês Kintor Pharmaceutical Ltd. anunciou o recrutamento dos primeiros voluntários para um estudo clínico no Brasil para tratamento da Covid-19, liderado pela empresa norte-americana Applied Biology Inc.

Num comunicado enviado à Bolsa de Valores de Hong Kong na sexta-feira, a empresa diz que foram recrutados 381 voluntários, com 50 ou mais anos, para o estudo com proxalutamide.

O estudo clínico deverá terminar em Janeiro do próximo ano, referiu a Kintor, sediada em Suzhou, no leste da China.

No mês passado a empresa tinha revelado que o estudo iria seleccionar voluntários com calvície masculina, porque o androgénio parece ajudar o novo coronavírus responsável pela Covid-19 a entrar nas células humanas.

O estudo pretende confirmar se a proxalutamide pode reduzir a taxa de hospitalização em doentes masculinos com Covid-19, de acordo com a Kintor.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/brazilian-trial-of-kintor-covid-19-treatment-a-step-closer/?lang=pt