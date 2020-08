A mineradora brasileira Vale SA e a operadora do porto de Ningbo-Zhoushan, na província de Zhejiang, no leste da China, inauguraram na terça-feira um centro de trituração e processamento de minério de ferro no terminal de Shulanghu.

A Vale sublinha que o primeiro centro da empresa brasileira na China é resultado de um acordo assinado com a Ningbo Zhoushan Port Co. Ltd. em Dezembro para o lançamento conjunto de um novo produto de minério de ferro.

O centro tem três linhas de produção com capacidade para produzir um total de três milhões de toneladas por ano de um novo minério de ferro de maior qualidade, ajudando os fabricantes chineses de aço a reduzir as emissões de carbono, diz a Vale num comunicado.

A Vale quer responder à crescente procura da China por “desempenho ambiental” e contribuir para um futuro mais verde, refere no comunicado Marcello Spinelli, Director Executivo de Ferrosos da empresa brasileira.

