As empresas de Macau que representam marcas dos Países de Língua Portuguesa serão um dos destaques da edição deste ano da Feira de Produtos de Marca da Província de Guangdong e Macau (GMBPF, na sigla inglesa).

Num comunicado divulgado ontem, o Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) sublinha que as inscrições para participação na GMBPF 2020 arrancam hoje e estarão abertas até 23 de Setembro.

A feira, co-organizada pelo IPIM e pelos Serviços do Comércio da Província de Guangdong, terá lugar entre 11 e 13 de Dezembro em Macau.

A edição deste ano vai abranger produtos alimentares, criativos e culturais, assim como produtos de restauração, de uso diário, de inovação tecnológica e marcas tradicionais, refere o comunicado.

O custo de participação para as pequenas e médias empresas de Macau será reduzido para 680 patacas (US$85), para as ajudar a recuperar da pandemia da Covid-19, sublinha o IPIM.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/macao-exhibitors-wanted-for-branded-products-trade-fair/?lang=pt