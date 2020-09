BYD lança nova fábrica de baterias no Brasil

A fabricante chinesa de automóveis BYD Auto Co., Ltd. anunciou na semana passada o arranque das operações na primeira unidade de produção de baterias de fosfato ferro-lítio no Brasil.

Num comunicado, a BYD diz que investiu 15 milhões de reais (US$2,7 milhões) na nova fábrica, situada em Manaus, capital do estado da Amazonas, no nordeste do Brasil, e com uma área de 5 mil metros quadrados.

A unidade tem capacidade para produzir até 18 mil baterias por ano, que terão como destino os autocarros eléctricos que a BYD produz numa outra fábrica, em Campinas, no estado de São Paulo, no sudeste do Brasil, refere o comunicado.

Os primeiros autocarros a circular com baterias feitas no Brasil serão os 12 veículos articulados que a BYD vai fornecer à cidade de São José de Campos, também no estado de São Paulo, diz a empresa chinesa.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/new-byd-battery-factory-in-brazil-gets-down-to-work/?lang=pt