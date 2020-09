Vai ser inaugurado na próxima semana na capital angolana, Luanda, um novo laboratório com capacidade para testar seis mil amostras por dia para detectar a presença do vírus responsável pela Covid-19.

Segundo o Jornal de Angola, o Secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, disse na quarta-feira que estão já concluídas as obras do projecto, localizado na Zona Económica Especial do município de Viana.

A inauguração do laboratório permitirá não apenas testar mais pessoas para a Covid-19, mas também avaliar a imunidade da população de Luanda face ao novo coronavírus, disse o governante, citado pelo diário angolano.

O Governo angolano e a empresa chinesa de biotecnologia BGI Group assinaram em Julho um acordo para a construção de cinco laboratórios com capacidade para testar amostras para a Covid-19, avançou na altura a Xinhua.

Os laboratórios iriam ser montados nas províncias de Luanda (duas unidades), Uíge, Lunda Norte e Huambo, revelou então a agência noticiosa estatal angolana Angop.

