A Universidade de Estudos Estrangeiros de Hebei (HFSU, na sigla inglesa) organizou na semana passada a cerimónia de arranque do Curso de Introdução à Cultura Chinesa, o primeiro curso ‘online’ de uma universidade chinesa desenhado para estudantes brasileiros.

Num comunicado publicado no WeChat, a HFSU diz que seleccionou, entre 115 candidatos, 50 estudantes de várias áreas de 48 instituições que fazem parte do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB), uma parceria com a Universidade de Coimbra, em Portugal.

O Reitor da HFSU, Sun Jiaozhong, disse desejar que um acordo de cooperação assinado recentemente com o GCUB possa dar aos estudantes da universidade do norte da China mais oportunidades de aprendizagem e intercâmbio.

A Directora-Executiva do GCUB, Rosana Silva, disse esperar que as 88 universidades brasileiras que fazem parte do grupo possam cooperar de forma profunda com a HFSU, incluindo no intercâmbio de professores e alunos após a pandemia da Covid-19.

