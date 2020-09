A mineradora brasileira Vale SA anunciou na sexta-feira a conclusão da primeira venda de minério de ferro através da tecnologia ‘blockchain’, um carregamento de 176 mil toneladas com destino à China.

Num comunicado, a Vale revelou que o minério foi enviado do terminal marítimo de Teluk Rubiah, no leste da Malásia, e entregue à Nanjing Iron & Steel Group International Trade Co. Ltd., uma subsidiária da empresa estatal chinesa Nanjing Iron and Steel Co., Ltd.

A transacção é “um marco importante rumo à digitalização do processo de vendas”, que irá eliminar a necessidade de utilizar papel e aumentar a previsibilidade na cadeia de valor do aço, referiu a Vale.

A carta de crédito foi emitida por meio da plataforma de ‘blockchain’ Contour e a transacção, concluída na quinta-feira, teve o apoio dos bancos DBS Bank Ltd. e Standard Chartered Bank Malaysia Berhad, revela o comunicado.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

